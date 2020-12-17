Şiddeti eşi duyurmuştu! Gözaltına alındı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan S.A., kocası tarafından işkence gördüğünü belirterek sosyal medya üzerinden yardım istedi. Mağdur kadının mesajının ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

ÜMRANİYE'DE YAKALANDI

Şüpheli Ö.A., Avcılar Emniyeti'nin gerçekleştirdiği operasyonla 15 Aralık Salı günü Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Ö.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.