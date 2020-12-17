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Şiddeti eşi duyurmuştu! Gözaltına alındı!

Polisi, Avcılar’da yaşayan S.A. isimli kadının sosyal medya üzerinden eşinden şiddet gördüğünü belirtmesi üzerine harekete geçti. Polis, Ümraniye’de gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli Ö.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 17.12.2020 13:05 ABONE OL
Şiddeti eşi duyurmuştu! Gözaltına alındı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan S.A., kocası tarafından işkence gördüğünü belirterek sosyal medya üzerinden yardım istedi. Mağdur kadının mesajının ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

ÜMRANİYE'DE YAKALANDI

Şüpheli Ö.A., Avcılar Emniyeti'nin gerçekleştirdiği operasyonla 15 Aralık Salı günü Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Ö.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Şiddeti eşi duyurmuştu! Gözaltına alındı!
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