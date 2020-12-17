Sinop'ta iskorpite yoğun ilgi

Karadeniz'de av yasağının sona ermesinin ardından tezgahlarda kültür balıkları da satılmaya başlandı. Balıkçı tezgahlarında en çok satışı yapılan balık ise halk arasında 'çarpan' olarak da bilinen iskorpit oluyor. Sinop'ta en çok tercih edilen balıklar arasında yer alan iskorpit kilosu 80 liradan satılıyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit tezgahların vazgeçilmezi haline geldi.

'TEMİZLEMESİ ZOR ANCAK ÇOK LEZZETLİ'

Kentte balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan (33), iskorpitin zehirli dikenleri bulunduğunu, temizlenmesinin zor ancak etinin çok lezzetli olduğunu söyledi. İskorpiti temizlerken önce sırtında ve karnında bulunan zehirli dikenlerin çıkartıldığını anlatan Coşkunarslan, "Bütün dikenleri zehirlidir. Sırt dikenleri, sağındaki solundaki iğneler zehirlidir. Keserken biraz dikkat etmekte fayda var. İsterseniz bunu şiş yapın, çorba yapın, tavada kızartın, buğulama yapabilirsiniz. Tavada çeşitli sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Her şey olur. Neticede bu kılçıksız bir et, bir deniz ürünü" dedi.

İskorpitin hamsi gibi özel müşterileri olduğunu ifade eden balıkçı Coşkunarslan, "Denizin dibinden avlanan iskorpitin sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek, derilerini soyarak satışa sunuyoruz. Vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balık türü" dedi.