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Son dakika: 2 kadınla aynı evde yaşayan müzisyen sırayı şaşırdı, öldürüldü

Son dakika... 'da, iki kadınla (eşi ve sevgilisi) aynı evde yaşayan adam her gece birinin yanında kalırken sırayı şaşırdı, kıskançlık krizine giren kadın odayı bastı ve "Bu gece sıra benimdi" diyerek adamı öldürdü. Alınan bilgiye göre, Gülyeşim Kavuştuk ile dini nikahlı eşi ve onun resmi nikahlı eşi ile yaşadığı evde sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Gülyeşim K, Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Adli makamlardan alınan son dakika bilgisine göre zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 07:35 ABONE OL
Son dakika: 2 kadınla aynı evde yaşayan müzisyen sırayı şaşırdı, öldürüldü

Son dakika... Önder Çelik, nikâhlı eşi Seher ve sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk ile aynı evde yaşamaya başladı. Ayrı odalarda kalan kadınlarla sırayla bir gece geçiren Çelik, sırayı şaşırıp eşi Seher ile iki gece üst üste geçirince Kavuştuk daha sonra odalarına gittiği çifte "Bu gece sıra benimdi" diyerek kıskançlık krizine girdi. Kavga başladı, mutfaktan getirilen bıçak ise acı sonu hazırladı. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen kadın sevgilisi Önder Çelik'i öldürdü.

EŞİ VE SEVGİLİSİ İLE AYNI EVDE

Ankara Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi Mithatpaşa Sokak'taki evde önceki akşam yaşanan cinayet, çok çarpıcı bir hikâyeyi barındırıyordu. Önder Çelik (43), Seher Çelik (34) ile evlendikten 2 yıl sonra sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk'u (40) da aynı eve getirdi. Çelik, farklı odalara yerleştirdiği iki kadınla aynı evde yaşamaya başladı.

HER GECE BİRİNCE KALIYORDU AMA SIRA KARIŞTI

Ayrıca sıraya koyarak her gece birisinin odasında kalıyordu. Önceki gece ise sıra şaştı. Kavuştuk, birlikte yaşadığı Önder Çelik'in nikâhlı eşiyle 2 gece üst üste geçirmesiyle kıskançlık krizine girdi. İki kadın ile Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kavuştuk, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik'i göğsünden bıçakladı.

BIÇAK KALBİNE SAPLANDI

Bıçağın kalbine isabet ettiği Çelik, evde hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine eve giden polis ekipleri Önder Çelik'i öldüren Kavuştuk'u gözaltına aldı. Korkudan başka bir odaya girerek kapıyı kilitleyen Seher Çelik de bulunduğu yerden çıkartılarak ifade vermesi için Emniyet'e götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kasten öldürme suçundan mahkemede tutuklanan Gül Yeşim Kavuştuk'un ilk ifadesinde, "Geceyi benimle geçirmesi gerekiyordu, akşam benim odama gelmeyince yanlarına gittim. Sıra benimdi, bu geceyi benimle geçirmen gerekiyordu dedim. Tartıştık. Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Mutfaktan aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek için bıçaklamadım" dediği öğrenildi.

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Son dakika: 2 kadınla aynı evde yaşayan müzisyen sırayı şaşırdı, öldürüldü
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