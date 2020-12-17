Son dakika haberi | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi… İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında çocuklar ve gençlerin ne zaman, hangi saatte dışarı çıkacağı belli oldu. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan çocuklar ve gençleri yakından ilgilendiren 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte son dakika haberinin detayları!

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.