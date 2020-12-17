Son dakika haberi | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika haberi… İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında çocuklar ve gençlerin ne zaman, hangi saatte dışarı çıkacağı belli oldu. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan çocuklar ve gençleri yakından ilgilendiren 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte son dakika haberinin detayları!
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?
20 yaş altı toplu taşıma detayı Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'nde şu şekilde yer aldı; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması.