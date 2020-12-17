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SON DAKİKA! 54 yaşındaki kadının çığlığına koştular... "Annemin et kokusunu aldım"

Korkunç olay ’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Son dakika haberine göre ekmek pişirmeye çalıştığı tandıra düşen 54 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Can havli ile bağırarak yardım isteyen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesinin tedavi gördüğü hastane önünde "Annemin et kokusunu aldım" diye ağlayan kızını ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:28 Son Güncelleme: 17.12.2020 18:00 ABONE OL
SON DAKİKA! 54 yaşındaki kadının çığlığına koştular... Annemin et kokusunu aldım

Olay Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Hanım Kocabay adlı kadın, evinin bahçesinde ekmek pişirmeye çalıştığı tandırın içine düşerek ağır yaralandı. Yaşlı kadının acılar içinde bağırdığını duyan yakınları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ağır yanıklar olduğu belirlenen Kocabay, ambulansa tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Hastanede tedavi altına alınan Kocabay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KIZI HASTANE ÖNÜNDE FERYAT ETTİ

Ambulansın arkasından hastaneye gelen Kocabaş'ın yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Kocabay'ın kızı, gözyaşlarına boğuldu. "Annemin et kokusunu aldım" diye ağlayan kızı ise yakınları güçlükle sakinleştirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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SON DAKİKA! 54 yaşındaki kadının çığlığına koştular... "Annemin et kokusunu aldım"
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