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Son dakika 'de korkutan ! ve son depremler listesi ile duyurdu!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı () tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, 'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem saatler 10.19’u gösterirken gerçekleşti. Bölgedeki illerde hissedilen sarsıntının derinliği ise 12 km olarak kaydedildi. İşte Akdeniz’de yaşanan depreme ilişkin son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:39 Son Güncelleme: 17.12.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurdu!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de saat 10.19 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen sarsıntı bölgede yer alan çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği ise 12 km olarak açılandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son depremler listesi…

AKDENİZ 4.2'LİK DEPREMLE SARSILDI!

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Son dakika Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurdu!
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