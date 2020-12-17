Son dakika Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurdu!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de saat 10.19 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen sarsıntı bölgede yer alan çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği ise 12 km olarak açılandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son depremler listesi…

AKDENİZ 4.2'LİK DEPREMLE SARSILDI!