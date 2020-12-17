Son dakika: Antalya Adliyesi önünde şüpheli paket!

Antalya'da, adliyenin giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikletinin plakasının kamyonete ait olduğu belirlenince kentte bomba alarmı verildi.. Şüpheli durum üzerine polis, adli içi ve dışında alarm verdi. İnsan ve araç trafiğini durdurdu. 30 dakikalık alarmın ardından polis, hakim ve savcılar derin bir nefes aldı. Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Adliyesi binasına giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikleti, şüpheli bulundu. Bunun üzerine trafik ekiplerinin yaptığı sorguda, plakanın kamyonete ait olduğu belirlenince alarm verdi.. Polis ekipleri motosikletin sürcüsünün de bina içine girdiğini MOBESE kameralarından tespit edince adliye içi ve dışında alarm verdi. Bölge insan ve araç trafiğine kapatıldı.

BAŞSAVCI GELDİ

Gelişmelerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve yardımcılarının da olay yerine gelmesinin ardından, bomba imha uzmanlarına haber verildi. Hassas burunlu bomba arama köpeğinin de getirildiği olay yerinde, özel kıyafetli bomba imha uzmanı da robotla motosikleti kontrol etmek için hazırlıklara başladı. Adliyeye girişler ve çıkışlar kapatılırken, adliye önündeki tali yolda da trafik akışı engellendi. Güvenlik kameralarını inceleyen adliye personeli motosikleti bırakan kişinin eşkalini belirledi. Adliye içerisinde yapılan arama sonucunda motosiklet sahibi olduğu belirlenen ve pizzacı olduğu öğrenilen Mesut D. bulundu ve adliye dışına çıkarıldı. Dışarıda motosikletinin başında bomba imha uzmanını gören Mesut D. motosikletinin zarar göreceğini düşünerek polislere tepki gösterdi. Ancak, daha sonra sakinleştirildi.

MAHKEME İÇİN GELDİM

Motosikletin sahibi paketçi Mesut D. mahkemesi için geldiğini ve duruşmayı kaçırmamak için motosikletini yolun kenarına bırakarak adliyeye girdiğini söyledi. Polisler motosikletin ruhsatı incelendi. Yapılan incelemede ruhsatta AAH olarak belirtilen motosiklet plaka harflerinin yanlış basım sonucu AHH olarak yazıldığı ortaya çıktı. Plakanın ise kamyonete ait olduğu belirlendi. Mesut D.'nin karakola götürülürken motosiklet çekici vasıtasıyla emniyet otoparkına çekildi. Olayı boş çıkmasının ardından kent derin bir nefes aldı. Şehir merkezinde kilitlenen trafik 1 saatte normale döndü.