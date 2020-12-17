SON DAKİKA HABERİ - Hakkari'de 6 kişilik ailenin evi yılan istilasına uğradı! Aile eve geri döndüğünde ikinci şoku yaşadı!

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde gelen son dakika haberine göre bir aile evinde yılan istilasına uğradı. Evin her yerinden yılanlar çıkması üzerine evden kaçan 6 kişilik aile yakınlarının evine yerleşti. Yaklaşık dört ay sonra eve geri döndüklerinde yılanların yeniden ortaya çıkması üzerine ikinci şoku yaşayan Ateş ailesine yakınlarından ve köy halkından yardımlar geldi. Yaşadıkları korku ve sıkıntının ardından rahat bir nefes aldıklarını anlatan Davut Ateş, yakınlarına ve köy halkına teşekkür etti.
HAKKARİ'DEN SON DAKİKA: 6 KİŞİLİK AİLE EVİNDE YILAN İSTİLASINA UĞRADI
İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi için mayıs ayında havaların ısınmasıyla birlikte evlerinde görülen yılanlar nedeniyle kabus dolu günler başladı.
Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş (39) ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı ve köydeki ağabeyinin evine yerleşti. Yaklaşık 1,5 ay önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları ise bitmedi. Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti.
Bunun üzerine yakınları ve köylüler, Ateş ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi. Bir süredir inşaatı süren ev tamamlandı ve aile yeni evine yerleşti. Yaşadıkları korku ve sıkıntının ardından rahat bir nefes aldıklarını anlatan Davut Ateş, yakınlarına ve köy halkına teşekkür etti.
Çocuklarının artık yılan korkusu olmadan evde uyuyabildiklerini anlatan Ateş, "Havalar soğumaya başlayınca yaz aylarında evimizi istila eden yılanların, tavana, hatta duvarların içine yuva yaptıklarını fark ettik.
Biz de bu yüzen evimizi terk etmek zorunda kaldık. Hayırseverin vermiş olduğu yardımlarla evimizin yanında bulunan boş arsaya yeni bir ev yaptık ve yeni evimize taşındık. Buna en çok çocuklarım sevindi.
İlk kez huzurla ve korkmadan uyuyabiliyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımın psikolojileri bozulmuştu. Yeni eve taşındıktan sonra artık odaları gezip, banyo girebiliyorlar" dedi.
Yeni eve taşındıkları için çok mutlu olduğunu belirten 12 yaşındaki Hasan Yusuf Ataş ise, "Yeni evimizin birçok eksiği olmasına rağmen çok mutluyum.
Yılanların sardığı eve girmekten orada uyumaktan çok korkuyordum. Korku içinde yaşıyorduk.
Şimdi yeni evimizde korku yaşamadan derslerimi çalışabiliyorum" diye konuştu.
Hindistan'da Wight Adası'nda bir hayır kurumunda çalışan Ian Jones, kral kobra tarafından saldırıya uğradı. Rajasthan, Jodhpur yakınlarındaki bir köyde dinlenirken ansızın bu ölümcül yılanın ısırığına maruz kalan Jones, aynı zamanda Covid-19 şüphesiyle mücadele ediyordu. Ailesi ve iş ortağı yılan ısırığına maruz kalan Jones'un sağlık durumu hakkında açıklama yaparken, onu bir savaşçı olarak nitelendirdi.
KRAL KOBRA YILANI ANSIZIN SALDIRDI
49 yaşındaki İngiliz adam Hindistan'da bir kobra yılanının ısırığı nedeniyle felç ve körlük yaşadı. Aynı zamanda Covid-19 şüphesiyle mücadele ederken bazı vakalarda ölümcül olabilen bu yılan ısırığına maruz kaldı.
Dernek çalışanı Ian Jones, 9 Kasım'da Rajasthan'ın Jodhpur kentindeki bir hastaneye kaldırıldı ve Hindistan'daki iş ortağının hali hazırda Covid-19 ile enfekte olduğu tespit edildi.
Tedavi gördüğü Medipulse Hastanesi'ndeki yetkililer, 11 Kasım'a kadar aslında Covid-19 semptomları nedeniyle değil yılan ısırığı semptomları ile mücadele ettiğini doğruladı. Negatif çıkan Covid-19 testinin ardından ısırık tedavisi gördü ve 16 Kasım'da hastaneden taburcu edildi.
Jones'un iş ortağı Aakash Saini, Independent'e verdiği demeçte o zamandan beri Jones'un Jodhpur'daki fabrikanın konaklama yerinde iyileşmeye çalıştığını söyledi. Jones'un şu an ne görebildiğini ne de yürüyebildiğini söyleyen Saini, arkadaşını dinlenirken bir yılanın elinden ısırdığını sözlerine ekledi.
Jones'un yeni bir Covid-19 ihtimali için test edilmemiş olsa da Mart ayında tekrar enfekte olduğuna inanılıyor. Wight Adası'ndaki bir hayır kurumunda çalışan Jones, Ocak 2020'den bu yana Hindistan'da bulunuyor ve Haziran ayındaki Birleşik Krallık'a dönme planları ulusal tecrit nedeniyle ertelenmişti.
Ailesi Press Association'a verdikleri demeçte onu bir "savaşçı" olarak niteledi ve körlüğün ve felcin geçici olduğunu umduklarını söyledi.
Medipulse Hastanesi'nden Dr. Abhisek Tater, Jones'un 4 gün önce taburcu edildiğini ve durumunun düzeldiğini doğruladı.
The Independent'a konuşan Dr. Tater, nöroloji ve göğüs de dâhil olmak üzere tüm uzmanlara danışıldığını, ona uygun tedaviler uygulandığını söyledi.
Avustralya'dan gelen son dakika haberi izleyenleri şoke etti. Köpeğini gezdirmek için sahile gelen bir adam yerde hareketsiz yatan bir yılan görünce yanına gitmeye karar verdi. Yılanın başsız olduğunu fark eden adam elinde bulunan tenis raketiyle yılana temas ettiğinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisini rahatsız eden adama tıslamaya başlayarak saldırı girişiminde bulunan yılanın şoke eden görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BAŞSIZ YILANIN GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERİ ŞOKE ETTİ
Daily Mail'de yer alan bir haberde, başsız yılanın sahilde köpeğini gezdiren bir adama saldırı girişiminde bulunduğu anlar yayınlandı. İsmi belli olmayan bir adam yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetmeyi başardı.
HAREKET ETMİYORDU
Avustralya'da yaşayan ve ismi belirsiz olan bir adam başsız deniz yılanına rastladı ve onu hareket etmesini beklemeden bir tenis raketi ile hafifçe dürtmeye karar verdi. Bu hamlesinin ardından yılanın verdiği tepki karşısında dehşete düşen adam o anda cep telefonunu çıkararak görüntüleri anbean kaydetti.
SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Başsız yılan kendisini rahatsız eden adama bir anda tıslamaya başlayarak saldırmak istedi. Dehşet içinde kayan sürüngen, spor ekipmanıyla temas edildiğinde etrafta bir süre kıvrılmaya başladı.