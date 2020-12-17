Son dakika haberi: Hemşehri kılığında kandırmış! Küçük kızı istismara 10 yıl hapis talebi!

HEMŞEHRİ BAHANESİYLE İSTİSMARDA BULUNDU

İddianameye göre 29 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30 sıralarında sanık Ali Ö'nün Esenler'de bulunan bir marketin içinde müşteki olarak dolaşan 11 yaşındaki mağdur çocuğun yanına gittiği anlatıldı. İddiaya göre sanık Ali Ö., mağdur çocuğa 'nerelisin' diye sordu. Küçük kızda 'N...liyim' diye cevap verince Ali Ö.'de ben de 'N...liyim' diyerek elini omzuna attı ve istismarda bulundu. Ali Ö., daha sonra cebinden 10 lira çıkararak mağdur kıza verdi ve ikinci kez istismarda bulundu. Ali Ö. daha sonra market kapısında küçük kızı beklemeye başladı.