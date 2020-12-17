Son dakika haberi: Hemşirelere 'Ben salağım' yazısını yazdıran Başhekim Dr. Ayşegül Alkan'dan açıklama geldi! "Tepkimi gösterdim..."

Antalya'daki hastanede iki hemşireye mobbing yaptığı öne sürülen Başhekim Ayşegül Alkan, iddialara yanıt verdi. Son dakika haberine göre görev yerini terk eden personellere 'Ben salağım, servisimden başka servise gittim' yazısını 500 kez yazdıran Başhekim hakkında soruşturma başlatıldı. Doktor Ayşegül Alkan ise yaşananların doğru olmadığını ifade etti.

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan'ın, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Başkehim Dr. Alkan ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Saygı ve meslek etiği çerçevesinde tepkimi sözlü olarak ve asla hakaret içermeyen şekilde görev yerini terk eden personele gösterdim" dedi.