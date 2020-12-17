SON DAKİKA HABERİ! Tarsus'taki 'gizemli ev' yine gündemde! "Can güvenliğimiz yok"

"HAZİNE ARANDI" İDDİASI VARDI...

Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.