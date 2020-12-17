İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, jeodezik deprem tekrarlama aralıklarının bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarıldığını belirterek, yıkıcı özelliğe sahip 6 ve üzeri büyüklüğündeki bir depremin 20 yıl içinde olma olasılığının bulunduğunu ve buna hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde 116 kişi yaşamını yitirdi 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede olmak üzere birçok yapıda da hasar oluştu.