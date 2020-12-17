Son dakika haberi: Uzman isim uyardı: Türkiye'de 2021'de çekirge istilası olabilir! Bir sefer geldi mi...

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan çekirge istilalarının 2021'de yaşanmaması için uyarılarda bulundu. Çekirgelerin yumurtalarını tarla kenarlarına bıraktığına dikkat çeken Satar, "Yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bırakıyorlar, çıkacak yavrular yine istilaya yol açabilir. Şimdiden oraların basit bir şekilde sürülmesi ve o bölgelerin gözlemlenmesi lazım" dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan çekirge istilaları nedeniyle bu yıl tarım sektöründe ciddi zararlar oluştu. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin yumurtalarını tarlalara bıraktığına dikkat çekerek, istilaların 2021'de de yaşanmaması için alınması gereken önlemleri anlattı. Çekirgelerin yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bıraktığını, çıkacak yavruların yeniden istilaya yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Satar, ekim zamanı gelmeden tarla kenarlarının sürülmesi gerektiğini söyledi.