Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Yılbaşına 1 hafta kala yoğun kar yağışı uyarısı geldi!

Meteoroloji'den son dakika : Yılbaşına 1 hafta kala yoğun kar yağışı uyarısı geldi!

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, doğu kesimlerde başlayacak kar yağışları, önümüzdeki haftadan itibaren yurdun birçok bölgesinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan orta vadeli tahminlerde, yılın son haftasının karlı geçeceği bildirildi. Aşağıda, Meteoroloji'ye ait son hava tahminleri ve haritalı raporları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 07:13 Son Güncelleme: 17.12.2020 07:14 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Yılbaşına 1 hafta kala yoğun kar yağışı uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta ve gelecek hafta için flaş bir hava durumu tahmin raporu yayımladı. Tahminlere göre, perşembe gününden itibaren doğu illerimizde başlayacak kar yağışı, önümüzdeki hafta yurdun dört bir yanında etkili olacak. İç Anadolu ve ülkenin Batı kısımlarında da etkisini gösterecek olan kar yağışları ile birlikte buzlanma riski ve don olayı da bekleniyor. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ UYARDI: KAR YAĞIŞI GELİYOR

İşte, illere göre son hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritalı raporlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayın 23'ünden itibaren ise kar yağışları yurdun birçok kesimine yayılacak.

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu

HATAY 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Düzce'nin kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı ilçeleri yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tunceli, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, Iğdır ile Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Yılbaşına 1 hafta kala yoğun kar yağışı uyarısı geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA