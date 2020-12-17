Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Yılbaşına 1 hafta kala yoğun kar yağışı uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta ve gelecek hafta için flaş bir hava durumu tahmin raporu yayımladı. Tahminlere göre, perşembe gününden itibaren doğu illerimizde başlayacak kar yağışı, önümüzdeki hafta yurdun dört bir yanında etkili olacak. İç Anadolu ve ülkenin Batı kısımlarında da etkisini gösterecek olan kar yağışları ile birlikte buzlanma riski ve don olayı da bekleniyor. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak?
İşte, illere göre son hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritalı raporlar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayın 23'ünden itibaren ise kar yağışları yurdun birçok kesimine yayılacak.
Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Düzce'nin kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı ilçeleri yağmurlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tunceli, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, Iğdır ile Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu