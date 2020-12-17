Son dakika: Hakkari'de 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Ateş ailesi eve geri döndüklerinde bir çok daha yaşadı

Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş (39) ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı ve köydeki ağabeyinin evine yerleşti. Yaklaşık 1,5 ay önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları ise bitmedi. Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti.