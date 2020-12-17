Son dakika: Hemşirelere "Ben salağım" yazdırmıştı... O başhekime çifte soruşturma

"ONURUMUZ ZEDELENDİ"

Yaşanan olayın ardından Hemşire Merve Şahiner Çalışkan, insanlık onurlarını zedelendiğini söyledi. Yaşadıklarımız üzücü olduğunu belirten Çalışkan, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Olanları kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın uluşlararası çalışmalarda görev almış hemşire Ayşe Yetkin olanların onurlarını kırdığını söyledi. 25 yıllık sağlık çalışanı olduğunu da belirten Yetkin, "Evet görev yerimi terk ettim. Bunun cezası yönetmeliklerle belli. Biz resmi sürecin işletilmesini istedik ama başhekim ısrarla o ifadeleri 500 kez yazmamız için diretti. Bu ısrarına sadece biz değil, hastanedeki birçok personel şahit. Biz o metinleri yazdık ama bu seferde kayıt altına alınmasına izin vermedi. Yaşananlar kabul edilemez" dedi.



Hemşire Merve Şahiner Çalışkan

BU CEZA KABUL EDİLEMEZ

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğu bir dönemde motivasyonu yerle bir eden, kişilik haklarını ayaklar altına alan bu cezayı hiçbir yönetici kabul etmez Hemşire arkadaşlarımız bu metinleri evrak kayıtta işletmek istemiş. Başhekim buna karşı çıkmış. Arkadaşlarımız da yaşadıkları mobbing karşısında yargı yolunu tercih etti. Çünkü böyle bir ceza hiçbir yerde kabul edilemez" diye konuştu. Ayşegül Alkan ise olayların çarpıtıldığını kaydetti.