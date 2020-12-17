Son dakika: Kadınların sesini duyan Esra Erol, bir suç örgütünün ortaya çıkmasını sağladı

Geçtiğimiz yıla kadar Gökhan Özoral ve Suna Uçanlar tarafından kurulan 'AVA İşyerim' isimli bir şirketin, tüm Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddia edilmişti.

"HER GÜN TEHDİT EDİLİYORUZ"

Mağduriyetlerini Esra Erol'a anlatan kadınlar, "Bizi büyük vaatlerle kandırdılar. İnsanlar kumbaralarını patlatarak üye oldu. Kadınlar ayakta durmalı, güçlü olmalı diyerek aile düzenimizi bozdular. Her gün tehdit ediliyoruz, İnandık, yıkıldık ve çok korkuyoruz" dediler.

Türkiye genelinde 36 bin kadının dolandırıldığı iddia edilen Ava İşyeri isimli saadet zinciri şirketini Alanya'da açılan dava sonuçlandı. Alanya'da söz konusu şirkete 5 bin TL göndererek dolandırılan bir kadının açtığı davada iki dolandırıcıya ayrı ayrı 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 320'şer TL adli para cezası verildi.