Son dakika: Kan donduran cinayette evdeki resmi nikahlı eş konuştu! "Bizi kıskandığı için öldürdü"

"BİZİ KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ"



Önder Çelik, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilirken Çelik'in resmi nikahlı eşi olan 2 çocuk annesi S.Ç. Gülyeşim T.'nin eşinin sokakta kalmasın, aç kalmasın diye sahip çıktığını öne sürdü. S.Ç., "dini nikahları vardı. Ben kocamı çok sevdiğim için o kadının evimize gelmesine razı oldum. Kadın sürekli sorunlar yaratıyordu. Evin kapılarına dolaplarına sürekli vuruyordu. Benim evden çıkmamı istiyordu. Kadın beni de öldürmeye çalıştı. Bizi kıskandığı için kocamı öldürdü. Yeni taşındığımızdan dolayı adresi bilmiyordum. Ambulansa doğru adres veremedim. Komşuların hiç biri de kapıyı açmadı. Eşim, biri ambulansı erken arayıp evi düzgün tarif etseydi belki kurtulacaktı" dedi.



