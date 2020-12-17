Son dakika: Kan donduran cinayette evdeki resmi nikahlı eş konuştu! "Bizi kıskandığı için öldürdü"

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Ankara'da eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşayan müzisyen Önder Çelik, sevgilisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Çelik'in tutuklanan sevgilisi Gülyeşim T., birlikte uyumak istediği sevgilisinin salondaki kanepede yatacağını söylemesi üzerine "eşin gel yatalım derse onu kırmazdın" diyerek Çelik'i bıçakladığı ortaya çıktı. Ölen Önder Çelik'in eşi "eşim onu sokakta kalmasın diye eve aldı. O bizi kıskandığı için öldürdü" dedi.
Gülyeşim T.
Ankara Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi'nde eşi S.Ç.(34) ile yaşayan Önder Çelik(43) 1 yıl önce sevgilisi Gül Yeşim T.'i de (40) da aynı eve getirdi. Çelik, olay akşamı farklı odalarda kalan iki kadının da yanına gitmeden salondaki kanepeye uzandı. Bu sırada Çelik'in yanına gelen Gülyeşim T. beraber uyumak istediğini söyledi.
Sevgilisine yorgun olduğunu söyleyen Çelik, uzandığı salondaki koltukta uyuyacağını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Gülyeşim T., "Resmi nikahlı eşin böyle bir şey istese onu kırmazsın" diyerek, mutfaktan bıçak aldı. Elindeki bıçakla koltukta uzanan Çelik'in göğsüne saplayan kadın, daha sonra S.Ç.'in üzerine yürüdü.
KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ
S.Ç., saldırıdan kendini başka bir odanın kapısını kilitleyerek korudu. Bıçağın kalbine isabet ettiği Çelik, hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine eve giden polis ekipleri Önder Çelik'i öldüren sevgilisini gözaltına alırken, korkudan kendini odaya kilitleyen S.Ç. de bulunduğu yerden çıkartılarak ifadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
TUTUKLANDI
İfadesi alındıktan sonra kasten öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Gülyeşim T., ilk ifadesinde, "akşam benim odama gelmeyince yanlarına gittim. Salonda uzanıyordu. Bu gece benimle yatacaksın, gel dedim. Bana hakaret edince mutfaktan aldığım bıçağı salladım, öldürme kastım yoktu " dedi.
"BİZİ KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ"
Önder Çelik, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilirken Çelik'in resmi nikahlı eşi olan 2 çocuk annesi S.Ç. Gülyeşim T.'nin eşinin sokakta kalmasın, aç kalmasın diye sahip çıktığını öne sürdü. S.Ç., "dini nikahları vardı. Ben kocamı çok sevdiğim için o kadının evimize gelmesine razı oldum. Kadın sürekli sorunlar yaratıyordu. Evin kapılarına dolaplarına sürekli vuruyordu. Benim evden çıkmamı istiyordu. Kadın beni de öldürmeye çalıştı. Bizi kıskandığı için kocamı öldürdü. Yeni taşındığımızdan dolayı adresi bilmiyordum. Ambulansa doğru adres veremedim. Komşuların hiç biri de kapıyı açmadı. Eşim, biri ambulansı erken arayıp evi düzgün tarif etseydi belki kurtulacaktı" dedi.