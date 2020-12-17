Sosyal medyada fenomen olmuştu... Bahtiyar için otomobil teklif edildi

Süre uzadıkça, nefesi kontrol etmeleri zorlaşıyor. Nefesi kontrol edemeyip bazen sırt üstü düşebilirler. Buna halk arasında 'bayılma' adı verilir. Bayılma, Denizli ırkı horozlarda olağan bir durumdur. Denizli ırkı horoz, dünyada sadece ilimizde yetiştirilen bir türdür. Pamukkale ile kentin simgesi durumundadır. Pamukkırı, Demirkırı, Al horoz ve Pekmezkefi gibi türleri mevcuttur. Denizli horozuna sahip olmak için diğer illerden de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gelenlerin sayısı oldukça fazladır" dedi.

Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu | Video