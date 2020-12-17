Suriyeli kadınlara KADES’i anlattılar, erkekleri uyardılar

Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Mirzaçelebi Mahallesi'nde kadına yönelik şiddet ve saldırılara yönelik 'KADES'in hayat kurtardığını anlatan Adana polisi, kadınlara şiddetle karşı karşıya kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini detaylı anlatırken, erkeklere de uyarılarda bulundu.

Polis, program sayesinde Türkiye de son zamanlarda birçok kadının erkek şiddetinden kurtulduğunu örnekleri ile anlattı. Programı telefonlarına yüklediklerinde erkek şiddetinin yanı sıra başlarına herhangi bir olay geldiğinde programa tıklamaları halinde bulundukları adresin polis merkezine anında düştüğü ve en kısa sürede polisin yanlarında olacağı anlatıldı. bu programın yüklenmesi gerektiği anlatıldı. Uygulama kapsamında da 568 kadınla yüz yüze görüşme ve KADES programı cep telefonlarına yüklendi.