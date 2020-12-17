Taha 7’inci yaş gününe hastanede girdi

Elazığ'ın merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde ikamete eden Azine (32) Rıfat (36) Sis çiftinin 2 çocuğundan biri olan Taha Kemal 'in gözünde kayma olduğunu fark eden aile, hastaneye gitti.

Hastanede yapılan tetkiklerde küçük Taha'nın sol gözü, göz sinirleri üzerinde tümör çıktı. Ortaya çıkan tümör nedeniyle Taha Kemal 15 gün süre içerisinde de sol gözü görme yetisini tamamen kaybetti.

ERDOĞAN TELEFONLA ARAYIP TEDAVİSİNİ ÜSTLENDİ

Bu durumun sosyal ve yerel medyada gündeme gelmesiyle birlikte durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla anne Azine Sis'le görüşüp Taha ile ilgili bilgi aldı, maddi durumu iyi olmayan ailenin tüm masraflarını üstlenerek doktorlarıyla da görüşme yaptığını aktaran Erdoğan her şeyin yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sis ailesi İstanbul'a getirilerek otele yerleştirilirken Taha Kemal'in tedavisine Yeditepe Üniversitesinde başlanıldı. Aylardır tedavi gören ve sol gözünde görme yetisini tamamen kaybetmesine neden olan beyin tümörü, tedavilerin ardından yüzde 15 küçülse de tedavisi hala devam ediyor.

UMUDUMUZU YİTİRMEDİK

Taha bugün 7 yaşına girdi. Sabah'a konuşan Anne Azize Sis "Taha'nın tedavisi için umudumuzu kaybetmedik. Yavrumun bugün 7 yaşına girecek hastane odasında. Bu dertten kurtulduğumuzda Taha yeniden doğacak." dedi.