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Tandıra düşen kadın ağır yaralandı

Dilovası İlçesinde meydana gelen olayda, tandırda ekmek yaparken dengesini kaybederek içerisine düşen Havva K. ağır yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:35 ABONE OL
Tandıra düşen kadın ağır yaralandı

Kocaeli Dilovası İlçesi Diliskelesi Mahallesinde ikamet eden ve tandırda ekmek yaptığı öğrenilen Havva K, dengesini kaybederek bir anda tandırın içerisinde düştü.

Çevredekiler tarafından tandır içerisinden çıkarılan talihsiz kadın için hemen 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve el, kol ile bacaklarında 2. Derece yanıklar bulunan Havva K, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.

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Tandıra düşen kadın ağır yaralandı
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