Tır önünde 50 metre sürüklendi

TEM otoyolu Kartepe İlçesinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şu şekilde gelişti. Ankara istikametine seyir halinde olan Yaşar Say idaresindeki 58 SF 403 plakalı minibüs, Kartepe Köseköy mevkiinde navigasyonu kontrol etmek amacıyla aracını emniyet şeridine çekerek durdu. Bu esnada arkasından gelmekte olan ve duran minibüsü fark etmeyen ulaş Demirkol idaresindeki 07 FOG 20 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bulunan minibüse arkadan çarparak yola savruldu. Yola savrulan otomobile ise arkadan gelmekte olan Yüksel Akduman idaresindeki 43 UR 444 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre boyunca kamyonun önünde sürüklendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.