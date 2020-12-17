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şoförü polise vermeye kalktı, gözaltına alındı

Bursa-Ankara yolunda denetim yapan bölge trafik ekipleri, kendilerine vermeye kalan sürücü hakkında işlem yaptılar. Sürücünün kış lastiği takmadığı için polislere para vermeye kalktığı öğrenildi. Hakkında işlem yapılan sürücü olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:13 Son Güncelleme: 17.12.2020 09:15 ABONE OL
Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalktı, gözaltına alındı
Bursa-Ankara yolunda denetim yapan ekipler 33 plakalı bir Tırı durdurdu. Ekipler sürücü İ.Y'den evraklarını istedi. İddiaya göre sürücü polislere evrak yerine cebinden 100 TL para çıkarıp uzattı. Polisler şahıstan tekrar evrakları istedi, ancak sürücü bir kez daha cebinden çıkardığı 100 TL parayı uzattı.

O anlarla ilgili ekipler tutanak tuttu. Sürücünün takoğraf sorunu olduğu ve kış lastiği takmadığından dolayı polisler rüşvet vermeye çalıştığı belirlendi.

Polis ekipleri şahıs hakkında işlem yaparken, olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Sürücü polislere rüşvet vermekten dolayı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalktı, gözaltına alındı
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