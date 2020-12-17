TÜGVA'dan şehit yakınlarına ücretsiz eğitim

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına sahip çıkıyor. Ortaokul öğrencisi şehit ve gazi yakınlarına online olarak icathane eğitimi verilecek.

TÜGVA İzmir'in sosyal medya hesaplarındaki başvuru linki üzerinden başvurular alınmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada yer alan derslere tüm şehit ve gazi yakını ortaokullu öğrencilerin başvuru yapabileceği öğrenildi. Şehit ve gazilere yönelik birçok faaliyete imza atan TÜGVA İzmir Koordinatörlüğü pandemi sebebiyle önce online olarak başlayacak eğitimleri sürecin seyrine göre TÜGVA İzmir İl Temsilciliği binasındaki İcathane'de yüzyüze olarak devam etmeyi planlıyor.