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Müdürlüğü’nden LGS’ye hazırlanan öğrencilere destek

Müdürlüğü, LGS’ye hazırlanan 630 öğrenci için Aralık ayı soru örneklerini bastırarak okullara teslim etmeye başladı. İl Müdürü Gürsel Ekmekci, Bakanlık tarafından her ay yayımlanacak soruların da baskısı yapılarak öğrencilere ulaştırılacağını belirtti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:45 ABONE OL
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden LGS’ye hazırlanan öğrencilere destek

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS'ye hazırlanan 630 öğrenci için Aralık ayı soru örneklerini bastırarak okullara teslim etmeye başladı. İl Müdürü Gürsel Ekmekci, Bakanlık tarafından her ay yayımlanacak soruların da baskısı yapılarak öğrencilere ulaştırılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Uzaktan eğitim sürecinde LGS' ye hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerimizin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından web ortamında yayınlanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Aralık ayı Örnek Sorularının baskısını yaparak il genelinde 630 öğrencimize ulaştırılmak üzere okullara teslimine başlandı" dedi.

Ekmekci, "Bundan sonraki süreçte de Bakanlığımızca her ay yayımlanacak sorular, yayımlandığı andan itibaren baskısı yapılarak öğrencilerimize ulaştırılacaktır" diye konuştu.

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Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden LGS’ye hazırlanan öğrencilere destek
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