Uyuşturucu imalathanesine baskında 5 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı şahısların İstanbul ilinden temin ettikleri kimyasal maddelere ile Gölcük İlçesinde bulunan iki farklı adreste uyuşturucu imal ettikleri yönünde bilgilere ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu, çok yönlü soruşturma sonucu operasyon için düğmeye basıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 950 Ecstasy, 228 gam Metamfetamin, 57.30 gram Esrar, 1.25 gram Sentetik Kannabinoid, 1 buçuk litre uyuşturucu madde imalatında kullanılan siyah renkli kimyasal sıvı, 1 kilo 580 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan katı halde kimyasal madde, 8 büyük boy uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt,1 hassas terazi,1 ruhsatsız tabanca , 21 mermi ele geçirildi.

Ayrıca 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.