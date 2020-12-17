Uyuşturucu tacirlerinin silahlı çatışmasında 2 kişi öldü

Ankara'da uyuşturucu satışından dolayı aralarında husumet bulunan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın misillemesinde uyuşturucu tacirleri yine karşı karışa gelmesi sonucu çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.



Ankara Altındağ Çamlıtepe Caddesi'nde uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan "Dalin" lakaplı İsmail Altun ve yanındaki Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda'ya silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucunda İsmail Altun ve Abdulhai Alkuda ağır yaralanırken zanlılar Ü.L. ile arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakın bir noktasına bırakılan İsmail Altun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken aynı hastaneye getirilen Abdulhai Alkuda da bir süre sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda ve Dalin Lakaplı İsmail Altun'un 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi.