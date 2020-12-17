Son dakika haberi! Kömürcü Ünal 300 kişiyi böyle dolandırdı! Evini satan da var maaşına el konulan da

'17 YIL SONRA EVİMİZE İCRA GELDİ'

2003 yılında kömür aldıklarını ve borçlarını ödediklerini belirten Mehmet Demir ise şunları kaydetti: "2003 yılında biz bu kişiden kömür aldık. Paramızı ödedik. Aradan 17 yıl geçti iki ay önce evimize 130 bin TL'lik icra senedi geldi. Öğrendik ki bizim gibi birçok insan bu şekilde mağdur edilmiş. Senetleri kendi istediği gibi doldurmuş. Bizler mağduruz. Evimize icra kâğıdı gelinceye kadar ben bunun ismini bile bilmiyordum. Sahte bir evrak düzenlemiş ve bunu işleme koymuş. Bunun yüzünden maaşıma bile el konuldu. Rakamlarla oynadığı ortada" dedi.

Vesile Demir ise, " Eşim asgari ücretle çalışıyor. Öyle bir senedin olduğundan bile haberimiz yok. Eşime 130 bin TL'lik icra geldi. Çocuklarımın, bizim psikolojimiz bozuldu. Derslerine çalışamıyorlar. Bize yardım etsinler. Çok kişinin aile düzeni bozuldu. Ölenler var, boşananlar var. Devlet büyüklerimiz sesimizi duysun" şeklinde konuştu.

Ünal Koçyiğit'in kömür sattığı dönemde nakit para almadığı ve müşterilerle senet karşılığında alışveriş yaptığı da ileri sürüldü. Koçyiğit'in ağabeyine de aynı yöntemle 800 bin TL'lik icra gönderdiği ortaya çıktı. Bazı mağdurların mahkemesinin sürdüğü, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.