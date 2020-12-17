Van’da sisten göz gözü görmedi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de Van'ın yüksek kesimleri için kar uyarısı yaptı. Meteorolojiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise Van'ın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar beklendiği kaydedildi.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Hakkari ve Muş'ta yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği kaydedilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda da uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilirken, Van Gölü'nde hava, çok bulutlu olacak, rüzgar doğulu yönlerden 30 kilometre kuvvetinde esecek, görüş açık olacağı denildi.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklığının Van ve Muş'ta 7, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 5 derece olması öngörüldüğü kaydedildi.