50 bin 300 dekar tarım alanı suya kavuşuyor

Devlet Su İşleri (DSİ), Genel Müdürlüğü bölgede yaptığı yatırımlarla Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturmaya devam ediyor.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Yıldız, Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor" dedi. Bu kapsamda 2 milyon 350 bin dekar alanı sulayacak Silvan Projesi'nin depolama sulamalarından biri olan Kuruçay Barajı sulaması inşaatında 9 bin 450 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini söyledi. 2020 yılı sonu itibarıyla bu miktarın 10 bin 650 dekara çıkarılacağını belirten Yıldız, projenin tamamının bitirilmesi ile toplam 50 bin 300 dekar tarım alanın sulamaya açılacağını ifade etti. Projenin yüzde 18'lik kısmı tamamlandığına dikkat çeken Yıldız, "8 kilometrelik sulama hattı ile 22 kilometrelik HDPE boru döşenmiştir. Ana boru hattı ve şebeke hatlarında boru döşeme ve sanat yapıları imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 38 milyon 560 bin lira katkı sağlanacaktır" dedi.