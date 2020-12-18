Akdağ Dağı’na 25 metrelik Türk bayrağı asıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesinde, ilk defa devasa bir bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, "Bölükyayla beldemiz hiçbir zaman terörü prim vermemiş, vatanına, devletin ve bayrağına bağlı insanların yaşadığı bir beldedir. Belediyemiz önünde, okullarımızda bayraklarımız sürekli dalgalanmakta ancak beldemizi daha iyi simgelemek üzere büyük bir bayrağı dikmek istedik. Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde 25 metre yüksekliğinde, 22 metrekare büyüklüğünde dev bayrak hazırlanarak beldemize geldi." dedi.

Akkuş, "Yaşlı köylü amcalarımızın duygulandıklarını görmek bizleri ayrı bir duygulandırdı. Bayrağımız yaklaşık 25 kilometre öteden görülebilecek bir konumda oldu. Bizler hayatta olduğumuz sürece şanlı bayrağımız her zaman göklerde dalgalanacaktır. Bu vesileyle devasa bayrağımızın beldemize kazandırılmasında emeği geçen başta MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'ya, MYK Üyesi Sedat Yaşar'a, MDK Üyesi Selim Çakır'a, Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün'e ve İl Başkan Yardımcısı İbrahim Biricik'e, beldemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum." dedi.