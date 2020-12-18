Aktif hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Türkiye'de dün test yapılan 206 bin 102 kişiden 27 bin 515'ine Kovid- 19 tanısı konulurken, 243 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 17 bin 364, hasta sayısı 4 bin 209, ağır hasta sayısı 5 bin 803 oldu. 30 bin 494 kişinin tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim" diye konuştu. ANKARA