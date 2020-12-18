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Annesinden 10 gün sonra ’a yenildi

'de 'dan annesini kaybeden gazeteci , annesinden 10 gün sonra Covid-19’a yenik düştü.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 18.12.2020 15:21 ABONE OL
Annesinden 10 gün sonra Covid-19’a yenildi

Mersin'de basın camiasında uzun yıllar emek veren gazeteci Recep Yıldırım (56), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Emektar gazeteci Yıldırım, 75 yaşındaki annesi Meryem Yıldırım da 10 gün önce Covid-19'a yenik düşmüştü.

Mersin'de yerel yayın yapan Sun Radyo-TV, Radyo Metropol ve en son Mersin Üniversitesinde basın danışmanı olarak uzun yıllar emek veren Recep Yıldırım, annesinin korona virüse yakalanmasının ardından rahatsızlanınca, 6 Aralık'ta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Yıldırım, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yıldırım, yoğun bakımda verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti.

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Annesinden 10 gün sonra Covid-19’a yenildi
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