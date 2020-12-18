Annesinden 10 gün sonra Covid-19’a yenildi

Mersin'de basın camiasında uzun yıllar emek veren gazeteci Recep Yıldırım (56), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Emektar gazeteci Yıldırım, 75 yaşındaki annesi Meryem Yıldırım da 10 gün önce Covid-19'a yenik düşmüştü.

Mersin'de yerel yayın yapan Sun Radyo-TV, Radyo Metropol ve en son Mersin Üniversitesinde basın danışmanı olarak uzun yıllar emek veren Recep Yıldırım, annesinin korona virüse yakalanmasının ardından rahatsızlanınca, 6 Aralık'ta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Yıldırım, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yıldırım, yoğun bakımda verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti.