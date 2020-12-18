Atatürk’ün manevi torunu Tacinur Demir koronadan öldü

Atatürk'ün Yalova ziyaretinde yolda karşılaşıp sohbet ettiği, daha sonra manevi evlatlığına aldığı Sığırtmaç Mustafa'nın kızı Tacinur Demir, Kovid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Demir'in cenazesinin öğleden sonra Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenilirken koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazeye az sayıda kişinin katılacağı bildirildi.

Tacinur Demir, geçmişte CHP'nin, Atatürk'ün 6 maddelik vasiyetindeki şartları yerine getirmediğini belirterek, "vasiyetin iptali" davası açmıştı.

Atatürk'ün tek yasal mirasçısı olan kız kardeşi Makbule Atadan'ın evlat edindiği Mustafa Demir'in kızı Tacinur Demir, daha önce" için dava açmasıyla gündeme gelmişti.