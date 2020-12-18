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Atatürk’ün manevi torunu koronadan öldü

Kovid-19’a yakalanan Atatürk’ün manevi torunu 69 yaşındaki hayatını kaybetti.

ÖZGÜR YILDIZ ÖZGÜR YILDIZ
Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:43 Son Güncelleme: 18.12.2020 14:09 ABONE OL
Atatürk’ün manevi torunu Tacinur Demir koronadan öldü

Atatürk'ün Yalova ziyaretinde yolda karşılaşıp sohbet ettiği, daha sonra manevi evlatlığına aldığı Sığırtmaç Mustafa'nın kızı Tacinur Demir, Kovid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Demir'in cenazesinin öğleden sonra Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenilirken koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazeye az sayıda kişinin katılacağı bildirildi.

Tacinur Demir, geçmişte CHP'nin, Atatürk'ün 6 maddelik vasiyetindeki şartları yerine getirmediğini belirterek, "vasiyetin iptali" davası açmıştı.

Atatürk'ün tek yasal mirasçısı olan kız kardeşi Makbule Atadan'ın evlat edindiği Mustafa Demir'in kızı Tacinur Demir, daha önce" için dava açmasıyla gündeme gelmişti.

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Atatürk’ün manevi torunu Tacinur Demir koronadan öldü
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