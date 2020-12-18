Aynı aileden 6 kişi koronavirüsten ölmüştü! Nerden bulaştığı ortaya çıktı...

"BİR AY İÇERİSİNDE BİR AİLEDEN 6 KİŞİ"

Mustafa Duman, "Niye açıyorsun cenazeyi? Niye açılıyor. İnsanlar perişan oldu. Ufak kardeşi de pozitif İstanbul'da yoğun bakımda. Belki onu da kaybedeceğiz. Çok üzücü içimiz hep yanıyor. Bir ay içerisinde bir aileden 6 kişi." dedi. Kendisinin çift maske taktığını ve hiç çıkarmadığını aktaran Duman, "Kimseye bulaştırmamak için dikkat ediyoruz. Dezenfekte cebimizde, her şey cebimizde. Halen bize hayal geliyor. Bir akrabadan altı kişi. Aile neredeyse sönmek üzere." ifadelerini kullandı.