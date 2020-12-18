Batman’da ‘Suç makinası’ iki şahıs yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yakalama Müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde; 20 dosyadan aranan ve 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Bir başka yakalama çalışmasında ise toplam 14 dosyadan 18 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan V.D. ve H.A. isimli şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.