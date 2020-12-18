Küçük balıkçılara devlet desteği mutlu etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına bugün saat 18.00'dan sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli kıyı balıkçılığı sektörünün refahı ve menfaati için balıkçıların bilgilerini kayıt altına aldıklarını ve onları desteklediklerini dile getirdi. Türkiye'deki balıkçılık filosunun yüzde 90'ını küçük ölçekli balıkçıların oluşturduğunu ifade ederek, Kıyı balıkçılarımızın üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze olarak tüketiliyor.

Bu şekilde sağlıklı gıda güvenliğine ve fiyat istikrarına katkı sağlanıyor. Bu nedenle kıyı kesiminde yaşayan halkımızın geçimine destek olmak, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla küçük ölçekli balıkçılarımıza destek veriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı için 13 bin 132 balıkçımızın hesabına toplam 13 milyon 733 bin lira destek ödemesini bugün saat 18.00'dan sonra yapacağız." dedi Bakan Pakdemirli, "Küçük ölçekli balıkçılarımıza bugün 13,7 milyon lira destek ödemesi yapacağız" dedi. Balıkçılara verilen destek için mutlu olduklarını ifade den Trabzonlu küçük ölçekli balıkçılar SABAH'a konuştu.

"DEVLETİMİZİN DESTEĞİ İLE NEFES ALDIK"

Trabzon'da balıkçı Mustafa Öntürk (68), "Biz küçük ölçekli balıkçılar olarak kendi imkanlarımızla zor mücadele veriyorduk. Devletimizin bize verdiği bin lira destek bizleri birazda olsun rahatlattı. Allah razı olsun." dedi.

55 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Kadir Kavzoğlu (70); "Evimi balıkçılıktan kazandığım parayla geçindiriyorum. Kayığımızın masrafları, ağlarımız ve gerekli malzemelerimizi almakta güçlük çekiyorduk. Bu zor zamanlarda devletimizin bize verdiği destek ilaç gibi geldi." şeklinde konuştu.

Balıkçı Yılmaz Sakallıoğlu (58); "40 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum. Devletimizin bize verdiği destekle biraz nefes aldık. Fakat masraflarımız fazla olduğundan devletimiz bize verilen bin lirayı biraz daha arttırmasını istiyoruz. Yine de Allah razı olsun, yüzümüz güldü." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Cevdet Mutlu (63), "Artık masraflardan dolayı denize açılmayı bile bırakırken devletimiz bize verdiği destek ile biraz nefes aldık. Biz küçük ölçekli balıkçılar olarak masraflarımız çok fazla oluyor. Devletimizin verdiği bin lira şuan ilaç gibi geldi ama yeterli değil." dedi.