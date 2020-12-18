Bir yılda Vanlılara 7 milyonluk destek

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van'ın kayyum baskısı altında yönetildiğini ve belediyede halkın sorunlarına çözüm için bir adım atılmadığını iddia etti. Işık, Meclis'te, Van'ın sorunlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüme alet edildi. Kayyumlar vurgun ve talan yaptıktan sonra görevlerinden ayrılıp dönüyorlar. Kayyumlar kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışan birim ve dernekleri de kapatıyor." dedi. Işık, Van'da yıllardır bir yatırım yapılmadığını, halkın iş ve istihdam alanlarının daraldığını, şu anda 200 binden fazla gencin işsiz olduğunu ve ekonomik kriz nedeniyle esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını savundu.

HDP'Lİ VEKİLİN AÇIKLAMASI HAVADA KALDI

Işık açıklamalarında önceki dönem HDP tarafından yönetilen belediyelerde Van'a dair en ufak bir hizmetin dahi yapılmadığını bilinmesine rağmen kayyum ataman Van Büyükşehir Belediyesinin görevlendirme ile birlikte hizmete kavuştuğunu göz ardı etti. Işık'ın açıklamalarının ardından Van Büyükşehir Belediyesi salgın döneminde de dar gelirli vatandaşları yalnız bırakılmadığını belirterek, dezavantajlı vatandaşların yanında olan Van Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında da yardımlarına devam etti açıkladı.

3 BİN 248 AİLEYE SOSYAL KART ULAŞTIRILDI

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ilçe ve mahallelerde kapı kapı dolaşarak gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit etti. Van Büyükşehir Belediyesi dar gelirli ailelere nakdi yardımları sosyal kart üzerinden yaptı. Belli bir limit üzerinden hane halkı sayısına göre yüklenen sosyal kartlar anlaşma yapılan marketlerde kullanılabiliyor. Sosyal hizmet çalışanları tarafından tek tek tespit edilen 3 bin 248 aileye sosyal kart verilirken, bir yıllık süreçte sosyal kart ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık olarak 3 milyon TL nakdi yardım sağlandı. Ayrıca farklı kalemlerde acil ihtiyacı olan ailelere de 289 bin 500 TL para yardımı yapıldı.

HER GÜN BİN AİLEYE 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK ULAŞTIRILIYOR

İpekyolu Caddesi üzerindeki makine ikmal yerleşkesinde bulunan aşevinde kentteki yoksul ve bakıma muhtaç aileler için her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Günlük ortalama bin aileye 2 öğün şeklinde 3 çeşit yemek ulaştırılırken, yıl içerisinde ise toplamda 447 bin 782 aileye yemek ulaştırıldı. Aşevi çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan yemekler gıda mühendisler tarafından kontrol edildikten sonra ekipler tarafından belirlenen adreslere ulaştırılıyor. Yemek miktarı ise ailedeki birey sayısına göre ayarlanıyor. Ayrıca salgın öncesinde Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ile Van (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önüne kurulan mobil çorba dağıtım araçları ile 240 bin kişiye de çorba ikram edildi.

REFAKATÇİ MİSAFİRHANESİ 4 BİN 779 KİŞİYİ AĞIRLADI

2017 yılında hizmete açılan refakatçi misafirhanesi, sağlık hizmeti için il dışından kente gelen yüzlerce hasta yakınına yuva oldu. 100 kişi kapasiteli otel konforundaki misafirhanede 2020 yılı içerisinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 4 bin 779 kişi misafir edildi. Burada misafir edilen hasta refakatçilerine sabah kahvaltı imkânı sunulurken akşamları ise sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

6 BİN 507 GIDA KOLİSİ VE 4 BİN 300 HİJYEN PAKETİ DAĞITILDI

Van genelinde tespit edilen yardıma muhtaç ailelere 6 bin 507 gıda kolisi ulaştırılırken, Salgın nedeniyle 4 bin 300 adet de hijyen kolisi dağıtıldı. Vatandaşların kapısına kadar götürülerek teslim edilen kolilerde temel gıda malzemelerinin yanı sıra hijyen malzemeleri yer alıyor. Tüm bunların yanında 160 aileye de giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı.

36 ENGELLİ VATANDAŞA TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ

Engelli vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaların yanı sıra hayatlarını kolaylaştıracak çok sayıda çalışmaya imza atılıyor. Bu kapsamda yıl içerisinde 36 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edilirken, 9 kişiye de medikal malzeme yardımı yapıldı. Ayrıca engelli taşıma aracıyla 236 engelli vatandaş düzenli periyotlarla hastane ve fizik tedavi merkezlerine taşınıyor.