Bodrum'da alkol zehirlenmesi şüphesi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis'te yaşayan evli ve 2 çocuk babası Emrullah Coşan, ağabeyi Mehmet Coşan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşlarıyla akşam saatlerinde alkol aldı.

Grup bir süre sonra fenalaşınca ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Emrullah Coşan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken diğer iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki kişiden durumu ağır olan Mehmet Coşan'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, diğer kişi genel durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayda yaşamını kaybeden Emrullah Coşan'ın cenazesi, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cenaze daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Coşan kardeşler ve arkadaşlarının alkol ile beraber henüz ne olduğu tespit edilemeyen bir ilaç kullandıkları iddia edildi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma ve incelemeler sürüyor.