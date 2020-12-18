Son dakika: Borçlarını isteyen sevgilileri darp ettikleri iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı!

Son dakika: Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; borçlu oldukları ve paralarını isteyen Hakan G. ile kız arkadaşı Sinem K.'yı darp ettikleri ve 11 bin 500 liraları ile cep telefonlarını gasp etikleri iddia edilen iki şüpheliyi yakaladı. İki şüpheli "Ortak iş yapacaktık. Hakan G. bizi ve akrabalarımızı dolandırdı" dedi ve serbest kaldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre; Hakan G. ve kız arkadaşı Sinem K., bir süre önce borç para verdikleri arkadaşları Barış Ç. ve Erkan Ç. ile paralarını geri almak için görüşmek istedi. Çift, konuşmak için yanlarına çağırdıkları Barış Ç. ve Erkan Ç.'yi araçlarında beklemeye başladı. Barış Ç. ve Erkan Ç., Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fetih Sokak'ta kendilerini bekleyen çiftin aracına bindi. Kısa süre içerisinde iki grup arasında söz konusu alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. İddialara göre; borçlu olan şüpheliler Barış Ç. ve Erkan Ç. yanlarında getirdikleri silahı çıkararak Hakan G.'nin kafasına dayadı. İddialara göre Hakan G. olayda darp edildi.
"SAÇIMDAN TUTUP SÜRÜKLEDİLER"
Bir diğer iddiaya göre Sinem K. da saldırganlar tarafından saçından sürüklenerek darp edildi. O sırada Barış Ç. ve kardeşi Erkan Ç.'ye üç arkadaşları daha katıldı. Şüphelilerin olay yerine arkadaşlarını da çağırdıkları ortaya çıktı. İddialara göre havaya üç el ateş eden Barış Ç. ve Erkan Ç., Hakan G. ve Sinem K.'nın üzerindeki 11 bin 500 lirayı ve çiftin telefonlarını gasp etti. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Hakan G. ve Sinem K.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve kimliklerini kısa sürede tespit etti. Barış Ç. ve Erkan Ç. gözaltına alındı. İki şüphelinin hakaret, kasten yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde toplam sekiz suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.
İKİ ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan ve olayda silah kullanmadıklarını ve ikiliyi gasp etmediklerini söyleyen şüphelilerin ifadelerinde "Ortak iş yapacaktık. Hakan G. bizi ve akrabalarımızı dolandırdı. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı" dediği bilgisine ulaşıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden serbest kalan iki şüpheli savcılığa detaylı ifade verecek. Üç şüpheliyi daha tespit çalışmalarını sürdüren İstanbul Polisi'nin olayla ilgili soruşturması sürüyor.