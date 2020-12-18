Son dakika: Borçlarını isteyen sevgilileri darp ettikleri iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı!





"SAÇIMDAN TUTUP SÜRÜKLEDİLER"



Bir diğer iddiaya göre Sinem K. da saldırganlar tarafından saçından sürüklenerek darp edildi. O sırada Barış Ç. ve kardeşi Erkan Ç.'ye üç arkadaşları daha katıldı. Şüphelilerin olay yerine arkadaşlarını da çağırdıkları ortaya çıktı. İddialara göre havaya üç el ateş eden Barış Ç. ve Erkan Ç., Hakan G. ve Sinem K.'nın üzerindeki 11 bin 500 lirayı ve çiftin telefonlarını gasp etti. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Hakan G. ve Sinem K.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve kimliklerini kısa sürede tespit etti. Barış Ç. ve Erkan Ç. gözaltına alındı. İki şüphelinin hakaret, kasten yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde toplam sekiz suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.