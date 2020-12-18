Zonguldak Merkez Balıkçı Çarşısı esnaflarından Bayram Yılmaz, bu sene balık çeşidi açısından bolluk olduğunu söyledi.

Balık tezgâhlarında balık çeşitlerinin arttığını belirten Yılmaz, "Bu sene balık çeşidi açısından bolluk var. Hamsi fiyatı 15-20 lira arasında, Mezgit fiyatı 20 ila 35 lira arasında, çinekop ve barbun balığı fiyatları 50 lira, zargana ise 30 lira. Tezgâhlarımız balık çeşitleriyle doldu diyebiliriz" dedi.

BALIK BOYLARI NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Zonguldak Merkez Balıkçı Çarşısı esnaflarından Bayram Yılmaz, açıklamasında balık boylarının 2 trol teknesinin küçük boyda hamsi avcılığı yaptığı tespit edilerek idari para cezası uygulandıktan sonra balık boylarının normale dönmeye başladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu sene balık mevsimi geçtiğimiz seneden biraz daha iyi geçiyor. Son dönemlerde 2 trol teknesinin küçük boyda hamsi avcılığı yaptığı tespit ederek idari para cezası uygulandıktan sonra balık boyları normale dönmeye başladı. Biz yıllardır bu konunun üzerine çok gittik ama sonuç alamamıştık neyse ki bu sene 2-3 tekneye ceza yazılınca ya balık irileşti ya da ince balığı tutmuyorlar! Bu sene balık çeşidi açısından da bolluk var. Hamsi fiyatı 15-20 lira arasında, Mezgit fiyatı 20 ila 35 lira arasında, çinekop ve barbun balığı fiyatları 50 lira, zargana ise 30 lira. Tezgâhlarımız balık çeşitleriyle doldu diyebiliriz."

BALIK YEMİ FABRİKALARI KARADENİZDE BALIK KATLİAMI YAPIYOR!

Tonlarca hamsinin yem fabrikalarına verildiğini ifade eden Yılmaz; "Balık yemi fabrikaları Karadeniz'de balık katliamları yapıyor. Piyasaya 50 ton 100 ton balık geliyorsa fabrikalara bunun en az 10 katı balık gidiyor. Yetkililer fabrikalara giden balıkların boylarını iyi takip etsinler çünkü oralara giden balıkların boyları 5-6 santimden fazla değildir. Bu kapsamda devletimizin en az bir sene hamsi balığı üzerine yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin Denizcilikle ilgili bir bakanlığı olması gerektiğine inanıyorum" dedi.