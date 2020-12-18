Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri ile il il Cuma namazı saatleri…

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bugünde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş Cuma namazı saati arayışına çıktı. Bu mübarek günde camilerde ibadetlerini yerine getirmek üzere bulunan Müslümanlar ellerini semaya açacak, dualar edecek ve ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirecek. Bu bağlamda ibadetini gerçekleştirmek adına camilere gidecek vatandaşlar il il namaz saatleri araştırıyor. Peki, Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 18 Aralık 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!
18 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ | BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İslam alemi açısından oldukça önem taşıyan mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma namazı saati araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bulundukları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek ve ibadetlerini yerine eksiksiz şekilde getirmek istiyor.
CUMA NAMAZI SAATLERİ
İSTANBUL: 13:06
ANKARA: 12:50
İZMİR: 13:13
BURSA: 13:05
ABDEST NASIL ALINIR?
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.