Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri ile il il Cuma namazı saatleri…

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bugünde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş Cuma namazı saati arayışına çıktı. Bu mübarek günde camilerde ibadetlerini yerine getirmek üzere bulunan Müslümanlar ellerini semaya açacak, dualar edecek ve ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirecek. Bu bağlamda ibadetini gerçekleştirmek adına camilere gidecek vatandaşlar il il namaz saatleri araştırıyor. Peki, Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 18 Aralık 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!

18 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ | BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İslam alemi açısından oldukça önem taşıyan mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma namazı saati araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bulundukları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek ve ibadetlerini yerine eksiksiz şekilde getirmek istiyor.