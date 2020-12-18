Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanırken market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile açık ve kapalı kurumlar belli olmuştu. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için market ve bakkala gitmek isteyen vatandaşlar perşembe sabahının ilk ışıklarında market çalışma saatleri araştırmasına başladı. Peki Bugün Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi 18 Aralık 2020 bakkallar ve marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri
Corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu doğrultuda vatandaşlar yayınlanan genelgeye dair detayları araştırmaya devam ediyor. Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriliyor.
İşte, 2020 market çalışma saatleri
Hafta içi sokağa çıkma yasağında marketler belli saatlerde açık olacak. 17 Aralık Perşembe günü marketler 10.00 ile 20.00 saatleri arasında çalışıyor olacak.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Şok hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Şok hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."