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polisinin en büyük yardımcısı Galya

'da uyuşturucu ticaretine karşı büyük bir mücadele veren Emniyet ekiplerinin en büyük yardımcılarından biri Galya isimli hassas burun köpek. Son bir haftada yapılan aramalarda Galya'nın hassas burnu sayesinde kilolarca esrar ve uyuşturucu maddesi yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:06 ABONE OL
Bursa polisinin en büyük yardımcısı Galya

Uyuşturucu imal ve ticaretine karşı verilen mücadelede Bursa polisi önemli başarılara imza atıyor. İstihbarat çalışmaları son derece titizlikle yürütülürken, yapılan operasyonların büyük bölümüne Galya da katılıyor. Bu noktada ekiplerin en büyük yardımcısı olan Galya, hassas burnu sayesinde araç bagajlarında, oto lastik içlerinde, yatak yorgan aralarında ve uyuşturucu tacirlerinin akla gelmeyecek yerlere sakladığı uyuşturucu maddeleri ortaya çıkarılıyor.

BİR HAFTADA 50 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU BULDU

Bursa Emniyetinin başarılı operasyonları sayesinde yapılan operasyon ve aramalarda son bir haftada 50 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 40'a yakın zanlı ise yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bursa emniyetinin kent merkezinde, Jandarma ekiplerinin ise kırsalda uyuşturucu ile mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

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Bursa polisinin en büyük yardımcısı Galya
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