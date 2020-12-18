Bursa polisinin en büyük yardımcısı Galya

Uyuşturucu imal ve ticaretine karşı verilen mücadelede Bursa polisi önemli başarılara imza atıyor. İstihbarat çalışmaları son derece titizlikle yürütülürken, yapılan operasyonların büyük bölümüne Galya da katılıyor. Bu noktada ekiplerin en büyük yardımcısı olan Galya, hassas burnu sayesinde araç bagajlarında, oto lastik içlerinde, yatak yorgan aralarında ve uyuşturucu tacirlerinin akla gelmeyecek yerlere sakladığı uyuşturucu maddeleri ortaya çıkarılıyor.

BİR HAFTADA 50 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU BULDU

Bursa Emniyetinin başarılı operasyonları sayesinde yapılan operasyon ve aramalarda son bir haftada 50 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 40'a yakın zanlı ise yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bursa emniyetinin kent merkezinde, Jandarma ekiplerinin ise kırsalda uyuşturucu ile mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.