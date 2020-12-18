Cani kocayla ilgili şoke eden ifadeler! Komşuları korkunç detayları anlattı

'DEMİR SOPAYLA, CAM PARÇALARIYLA DÖVDÜ'

Halime O.'nun bir diğer komşusu M.E. ise şöyle konuştu: "Son olayda uzaklaştırması olduğu halde yine evi rahatsız edip, 'Ara diyorum sana' diye karısına bağırıyordu. Kadın 'Aramayacağım' diyordu. Sonra balkona kilitlediğinde bir balkondan öbür balkona atlayarak hangi kapının açık olduğunu kontrol etti. Zaten şiddete meyilli bir insandı. Polislerin söylediğine göre uyuşturucu kullandığı tespit edilmiş. O gün yine bağırıp çağırıp camı kırdı. Kadın tekrar kapıyı kilitlemeye çalıştığında bileğine camla vurdu. Kadın kaçmaya çalışırken, kapıyı açtı içeride darbetti. Sonra balkona çıkarak demir bir çubuk aldı, kadını odada darbetti. Kadının her yerinden kan fışkırıyordu. O ara polisler geldi, ne yazık ki açamadılar kapıyı. Polisleri uyardım balkon kapısı açık diye, o arada kadın ve çocuklar odanın kapısına dolap çekmiş, adam içeri giremesin diye. Kadın müthiş bir şok içerisindeydi. Polisler geldiğinde adam kafasını kapıya dayadı, 'Benim astımım var. Ben bir şey yapmadım. Ben gitmek istiyorum. Beni bırakın, açmayacağım kapıyı' diye bağırıyordu. Sonunda polisler kapıyı kırdı. Etkisiz hale getirdiklerinde çok bağırıyor, küfürler ediyordu. 'Benim 3 milyon TL param var, sizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Polis etkisiz hale getirdi. Kadını almak için savcıyı beklediler. Basın ve polisten öğrendiğimiz kadarıyla iyileştikten sonra kadını ailesi almış götürmüş. Eşini de bir gün sonra üst baş almaya, kelepçeli bir şekilde eve getirdiler. İnşallah çıkamaz bir daha."