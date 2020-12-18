Çocuk doktoru koronaya yenildi

Antakya'da özel bir hastanede görev yapan çocuk doktoru Nebil Emir, 3 hafta önce korona virüse yakalandı.

Görev sırasında yakalandığı Korona virüs nedeniyle evinde tedavisi başlanan doktorun durumu ağırlaşınca görev yaptığı özel hastaneye kaldırıldı. Burada meslektaşlarının yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Nebil Emir yapılan tüm tedavilere cevap vermedi. Durumu git gide ağırlaşan Emir yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Çocuk Doktoru Nebil Emir'in ölümü Hatay'da sağlık camiasını yasa boğdu.