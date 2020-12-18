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Çocuk doktoru koronaya yenildi

’da bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü. Yaklaşık 3 hafta önce virüse yakalanan talihsiz doktor koronavirüsle mücadelesini kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 18.12.2020 15:26 ABONE OL
Çocuk doktoru koronaya yenildi

Antakya'da özel bir hastanede görev yapan çocuk doktoru Nebil Emir, 3 hafta önce korona virüse yakalandı.

Görev sırasında yakalandığı Korona virüs nedeniyle evinde tedavisi başlanan doktorun durumu ağırlaşınca görev yaptığı özel hastaneye kaldırıldı. Burada meslektaşlarının yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Nebil Emir yapılan tüm tedavilere cevap vermedi. Durumu git gide ağırlaşan Emir yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Çocuk Doktoru Nebil Emir'in ölümü Hatay'da sağlık camiasını yasa boğdu.

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Çocuk doktoru koronaya yenildi
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