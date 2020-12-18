Cumhurbaşkan Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha’ya Vali Erkaya’dan 7’inci yaş günü sürprizi

Elazığ'ın merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde ikamete eden Azine (32) Rıfat (36) Sis çiftinin 2 çocuğundan biri olan Taha Kemal 'in gözünde kayma olduğunu fark eden aile, hastaneye gitti.

Hastanede yapılan tetkiklerde küçük Taha'nın sol gözü, göz sinirleri üzerinde tümör çıktı. Ortaya çıkan tümör nedeniyle Taha Kemal 15 gün süre içerisinde de sol gözü görme yetisini tamamen kaybetti.

ERDOĞAN TELEFONLA ARAYIP TEDAVİSİNİ ÜSTLENDİ

Bu durumun sosyal ve yerel medyada gündeme gelmesiyle birlikte durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla anne Azine Sis'le görüşüp Taha ile ilgili bilgi aldı, maddi durumu iyi olmayan ailenin tüm masraflarını üstlenerek doktorlarıyla da görüşme yaptığını aktaran Erdoğan her şeyin yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Yeditepe Üniversitesinde tedavisi devam eden ve zaman zaman memleketi Elazığ'a dönen Taha sis'in dün 7'inci doğum günüydü

BİRLİKTE ARABA YARIŞI OYNADILAR

Elazığ valisi Erkaya Yırık, 7 yaşına giren küçük Taha'ya makamında doğum gününü sürprizi yaparak kutladı. Annesi Azize sis ile valiliğe getirilen Taha kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, Vali Yırık'tan çok sevdiği yarış arabası hediyesini aldı.

Üzerinde 'iyi ki doğdun' yazılı yaş günü pastasının mumlarını üflen Taha'nın sevinci gözlerinden okundu.

SABAH'a konuşan anne Azine Sis " Hastalığı tam anlamıyla atlattığımızda Taha yeniden doğacak. Tedavi süresince kendileriyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve makamında Taha'nın doğum gününü kutlayan Vali Erkaya Yırık'a teşekkür ederim. Vali beyin içten samimi duyguları Taha'yı çok mutlu etti. Birlikte araba yarışı oynadılar." diye konuştu.