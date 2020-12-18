Daha tamamlanmadan çöktü

Bingöl'ün ilçelerinden İnegöl'e bağlı Yeniceköy mahallesinde inşası devam ve eski Belediye Başkanı Hasan Aksu'ya ait olduğu belirlenen inşaatın ikinci katında beton dökümü yapılıyordu. İşlem sırasında inşaatta aniden bir çökme yaşandı. İnşaatın ikinci katında çalışan Selami Alpsoy, Mevlüt Çelik, Nazmi Demir ve Safi Seyhan isimli işçiler çöken betonların altında kaldı.

DİĞER İŞÇİLER ÇIKARDI

Büyük bir gürültü sonrası inşaatın çöktüğünü gören diğer işçiler hemen çökmenin yaşandığı yere koştu. Bir yandan Sağlık ekiplerine haber veren işçiler, diğer yandan hemen arkadaşlarını enkaz altından çıkarmaya koyuldu. Yaralı kurtarılan 4 işçi Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"KALIP YERİNDEN ÇIKTI"

Yaşana olayı anlatan inşaat sahibi eski belediye başkanı Hasan Aksu, "Beton dökümü sırasında kalıplar yerinden çıkıyor ve çöküyor. Beton döken işçiler de aşağıya düşüyor. Durumları iyi, geçmiş olsun" dedi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.