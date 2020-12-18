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Dava aynı karar farklı

’da şırıngalı çikolata nedeniyle can veren davasında bilirkişi, firmayı asli kusurlu buldu. ’da ise aynı şırınga nedeniyle hayatını kaybeden minik Mert’in asli kusurlu bulunması, soru işaretlerine neden oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 18.12.2020 ABONE OL
Dava aynı karar farklı
Diyarbakır'da geçen yıl şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda firma yetkilileri asli kusurlu bulundu. Bilirkişi raporunda "Yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir ibare bulunması gerekmesine rağmen böyle bir uyarının etikette yer almadığı tespit edilmiştir" denildi. Raporda, "Dava konusu ürünü üreten ve ambalajlayarak piyasaya süren iş yerinin sahibinin ve iş yerinde çalışan konu ile ilgili lisans eğitimi almış yetkili personelin asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan acılı anne Gülşen Bilgi, çocuğunun okuldan geldiğinde okul yakınlarında bulunan bakkaldan aldığı şırınga ambalajlı çikolatayı açıp yediğini gördüğünü belirterek, "Oğlumun ölümüne sebep olan çikolata şirketinden şikâyetçiyim" dedi. Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporundan hareketle asli kusurlu bulunan 5 firma yetkilisinin TCK 85. maddesi gereğince "taksirle öldürmek" suçundan ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 2 firma yetkilisinin tutuklandığı öğrenildi.

MERT'İN AİLESİ İSYAN ETTİ
Ankara'da ise ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın boğazına şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının kaçması sonucu ölümüne ilişkin iki sanıklı davanın ilk duruşması görüldü. Kantini işleten sanık Neşe Yavuz, küçük çocuğa bu ürünü satmadıklarını dile getirdi. Köksal ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ise "Çocuğun bu ürünü kantinden almadığını iddia etmeye çalıştılar. Ama dosyadaki deliller, tanık beyanları bu ürünün kantinde satıldığını ortaya koyuyor" dedi.
Bilirkişi raporunda Mert Yağız Köksal'ın "asli kusurlu" bulunmasına da tepki gösteren avukat Çağlayan, "Bu rapor ne mantığa ne de vicdana sığar. 6 yaşında bir çocuk kendi ölümünden sorumlu tutulamaz" görüşünü dile getirdi.

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Dava aynı karar farklı
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